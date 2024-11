Trasporti, Caradonna (Ferrovienord) : “Recupero territoriale, stazioni da riconsegnare alle comunità locali”

27 Novembre 2024

“Questo è un lavoro molto complicato, molto ambizioso, che è iniziato da tempo e che, differentemente da anni passati, ha già preso corpo, in quanto Saronno, oramai, è alla vigilia di una gara d’appalto. Su Bovisa stiamo aspettando gli ultimi adempimenti, sempre di carattere formale e si parte. Per cui è un progetto molto ambizioso, che vede anche un recupero territoriale delle stazioni come un luogo di frequentazione, che devono essere riconsegnate alle comunità locali”. Così Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord e consigliere delegato di Fnm, in occasione dell’evento ‘Fili per il futuro delle città: un nuovo metabolismo urbano con reti ecologiche e sociali’, organizzato a Milano da Fnm.