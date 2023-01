Gennaio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

A margine del XVII edizione del convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese” è intervenuto anche l’avvocato Michele Cimino, Amministratore unico Amat Palermo S.p.a. che ha sottolineato il legame tra competitività e legislazione nazionale e regionale.