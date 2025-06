Trasporti, De Gregorio (Eav): “Risorse per gestione ordinaria se si vuole puntare sul Tpl”

6 Giugno 2025

“Se si vuole puntare sul trasporto pubblico locale bisogna dare risorse per la gestione ordinaria, non solo per gli investimenti. Il flusso che arriva dai ricavi da traffico non riesce a compensare la necessità di avere manutenzione, soprattutto sugli investimenti netti che oggi rappresentano la voce principale del capitolo di spesa”. Parole di Umberto De Gregorio, presidente Ente Autonomo Volturno – Eav, al 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti (Asstra), a Roma.