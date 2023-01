Gennaio 31, 2023

Giunto alla sua XVII edizione, si è svolto a Roma il convegno nazionale Asstra. All’evento “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese” ha preso parte anche Umberto De Gregorio, presidente Eav Ente Autonomo Volturno S.r.l. Napoli, che ha spiegato la necessità di investimenti e di risorse ordinarie per il TPL, sottolineando che il governo si è già attivato a favore delle imprese energivore.