Gennaio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è svolta al MAXXI di Roma la XVII edizione del convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”. A margine dell’evento ha preso parola anche Maxmillian Di Pasquale, direttore generale Tua S.p.a Chieti, che ha sottolineato gli aspetti più importanti per coniugare la transizione ecologica e la sostenibilità economica delle aziende TPL.