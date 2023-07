Luglio 25, 2023

Ferrovie dello Stato presenta Treni Turistici Italiani, la nuova società del Polo Passeggeri dedicata esclusivamente al turismo su rotaia in Italia.

Attraverso l’acquisizione di vecchi treni ammodernati nascono nuove linee, destinate al turismo lento, che condurranno i clienti in viaggi attraverso mete imperdibili del nostro Paese: non solo le città d’arte ma luoghi e paesaggi rappresentativi della nostra cultura e del territorio.