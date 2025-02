Trasporti, Gibelli (Fnm): “Treno a idrogeno? Una scommessa vinta”

13 Febbraio 2025

“Il treno a idrogeno è per Fnm una scommessa vinta. Abbiamo iniziato sei anni fa con un’idea e oggi è uno standard, non solo per l’Italia ma per l’intera Europa. Siamo orgogliosi che questo avvenga in Lombardia”. Così Andrea Gibelli, presidente di Fnm, durante l’evento di presentazione dell’impianto di manutenzione del primo treno a idrogeno italiano che si è svolto a Rovato in provincia di Brescia.