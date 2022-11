Novembre 30, 2022

Nel corso del primo giorno dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, spiega che ora è il momento di agire e di realizzare le giuste iniziative.