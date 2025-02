Trasporti. Il treno a idrogeno fa tappa a Rovato. Asstra: “Ci abbiamo creduto fin da subito”

13 Febbraio 2025

Dallo scorso 23 gennaio il primo treno a idrogeno italiano fa tappa nel sito di Rovato dove sono in corso i test di rifornimento. L’innovativo treno, il Coradia Stream, si costituisce capofila di un processo di trasformazione energetica che mira alla decarbonizzazione del trasporto pubblico locale (Tpl). Un processo, quello di decarbonizzazione del Tpl, che mette in evidenza come il trasporto pubblico locale sia un motore di innovazione e progresso per l’intero Paese. Grande soddisfazione dell’Associazione Trasporti che alla presentazione da parte di FNM del primo treno a idrogeno italiano, il Coradia Stream di Alstom, presso il nuovo impianto di rifornimento e manutenzione di Rovato (BS), fa sapere: “Ci abbiamo creduto sin da subito”.