Settembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Trasporto locale, indetto lo sciopero nazionale per il prossimo venerdì 16 settembre della durata di 8 ore e su tutto il territorio. Lo stop per puntare il dito contro le aggressioni al personale registrate negli ultimi mesi. “Situazione intollerabile, agire subito”, il monito dei sindacati.