Novembre 30, 2022

A margine dei lavori della prima giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Marcello Minenna, direttore generale Agenzia accise dogane e monopoli di Stato, illustra le migliorie che sta apportando l’Agenzia da lui diretta al fine di migliorare il settore della logistica.