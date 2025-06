Trasporti, Mistretta (Amat Palermo): “Lavoriamo a poli intermodali per intercettare turisti”

5 Giugno 2025

“Palermo ha due infrastrutture per la mobilità importanti, il passante ferroviario che intercetta la linea ferroviaria Trapani Messina e che ha delle stazioni di ingresso in città sia la parte nord che la parte sud. Stiamo lavorando per creare dei poli di intermodalità con i quali intercettare i turisti che arrivano a Palermo dall’aeroporto di Punta Raisi e trasportarli sia lì col pullman, sia nel centro della città che nella località balneare di Mondello con mezzo pubblico. Inoltre, stiamo strutturando delle nuove linee di collegamento con autobus per il nuovo terminal Crociere di Palermo”. Parole di Giuseppe Mistretta, presidente Amat Palermo, al 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti, a Roma.