Trasporti, Piuri (Trenord) : “Progetto coerente con visione del Gruppo”

27 Novembre 2024

“Questo progetto è l’evoluzione di ciò che è la nostra vocazione, la vocazione del Gruppo e di come è cresciuto in questi ultimi anni. Noi ci occupiamo di infrastrutture e di servizi che servono per muoversi, quindi di reti fisiche e di servizi. Ora fare reti vuol dire mettere in relazione, vuol dire avere relazioni con comunità, vuol dire consentire alle persone di spostarsi, di muoversi e di poter costruire ulteriori relazioni. Questo progetto ‘Fili’ è totalmente coerente con questo tipo di visione”. Lo dichiara Marco Giovanni Piuri, amministratore delegato di Trenord, in occasione dell’evento ‘Fili per il futuro delle città: un nuovo metabolismo urbano con reti ecologiche e sociali’, organizzato a Milano da Fnm.