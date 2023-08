Agosto 8, 2023

Con decreto del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato riattivato il tavolo tecnico per i trasporti nell’area dello Stretto. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività avviate dal Ministero per pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La prima riunione del tavolo tecnico è prevista per oggi, martedì 8 agosto, alle 11.30, presso l’aula del Rettorato dell’Università di Messina.