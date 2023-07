Trasporti, Rixi: “Con PNRR investimenti per 24 miliardi su ferrovie entro 2026″

Luglio 25, 2023

“Noi abbiamo 24 miliardi di PNRR sulle ferrovie entro il 2026, ma gli investimenti complessivi superano i 100 miliardi di euro. Verranno usati per svecchiare la rete italiana, che è particolarmente complessa. È una grande scommessa per le infrastrutture del nostro Paese, serve sinergia per riqualificare le strutture. Vanno potenziati gli intercity che oggi sono vecchi, bisogna dotarsi di treni moderni entro il 2026. Questo consentirebbe di riempire l’intera offerta.” Ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi a margine della cerimonia di presentazione della nuova società “TTI – Treni Turistici Italiani” del Polo Passeggeri del Gruppo FS.