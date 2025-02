Trasporti: test di rifornimento per il treno a idrogeno Coradia Stream

14 Febbraio 2025

Una scommessa vinta. Così Fnm definisce il primo treno a idrogeno in Italia, il Coradia Stream di Alstom. Una realtà su rotaia che si pone come apripista per un processo di decarbonizzazione del trasporto su ferro che contribuirà al complesso processo di transizione energetica del nostro Paese. Dallo scorso 23 gennaio, il treno a idrogeno è a Rovato, nel bresciano, nel nuovo impianto di manutenzione in cui sono in corso i test di rifornimento per l’innovativo treno.