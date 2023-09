Settembre 29, 2023

Oggi, venerdì 29 settembre, sciopera il comparto dei servizi per l’assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri durante la sosta negli aeroporti. Lo sciopero, inizialmente di 24 ore, è stato ridotto a 4 ore dopo la precettazione esercitata dal ministero dei Trasporti.