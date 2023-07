Luglio 26, 2023

Una tre giorni negli Usa per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la premier italiana vedrà Joe Biden alla Casa Bianca. I due leader discuteranno di comuni interessi strategici, incluso l’impegno condiviso nel continuare a sostenere l’Ucraina, gli sviluppi in Nord Africa e una più stretta coordinazione riguardo alla Cina.