Tre milioni di italiani chiedono aiuto per mangiare: chi sono i nuovi poveri

Giugno 13, 2023

In Italia sono oltre 3,1 milioni i poveri che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari per un totale di 92mila tonnellate di cibo distribuite negli ultimi dodici mesi. È quanto stima la Coldiretti, secondo cui sono 630mila i bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare, ai quali vanno aggiunti 356 mila anziani sopra i 65 anni. Ma ci sono anche oltre 90mila senza dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34mila disabili. Nel 2022 hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48mila ucraini.