Tredicesima 2023, il 91% andrà in pagamenti e bollette

Dicembre 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

Tredicesima 2023. Lo ‘stipendio in più’, accreditato come ogni anno sui conti di 18,9 milioni di lavoratori dipendenti e 16,1 milioni di pensionati, andrà quasi per intero (91%) in pagamenti e bollette. E’ quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori