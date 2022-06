Giugno 7, 2022

Fare chiarezza sulle cause dell’incidente e risarcire i passeggeri danneggiati. Si muove su questa direttrice l’azione promossa dall’associazione Codici in merito al deragliamento del treno 9311, della linea Torino-Napoli, avvenuto lo scorso 3 giugno nei pressi della galleria Serenissima a Roma, dove l’ultima carrozza è uscita dai binari.