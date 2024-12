Treviso, 55enne morto per sospetta febbre emorragica

18 Dicembre 2024

Era rientrato di recente da un viaggio in Congo l’uomo di 55 anni morto lunedì sera a Treviso per un caso sospetto di febbre emorragica. In corso accertamenti diagnostici in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma per risalire alle origini del decesso.