Giugno 7, 2022

Smantellato dalla Guardia di Finanza di Trieste, con la guida della Direzione distrettuale Antimafia, un imponente traffico internazionale di stupefacenti tra Europa e Colombia. Eseguito misure cautelari nei confronti di 38 persone sequestrati 4,3 tonnellate di cocaina, 1,5 milioni di euro in contanti e mezzi di trasporto tra cui un tir e un Suv.