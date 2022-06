Giugno 20, 2022

Su una piattaforma social spingeva ragazze minorenni e fragili all’anoressia. E’ quanto emerso dall’operazione ‘Free Angels’ della Polizia Postale di Trieste e Udine con il Centro Nazionale di coordinamento alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma. La polizia è risalita a un uomo, che è stato denunciato.