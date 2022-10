Troncone (ADR): “Con vertiporti ci espanderemo a Roma e Venezia e in Costa Azzurra”

Ottobre 6, 2022

“Stiamo lavorando con Ferrovie dello Stato per realizzare la prima infrastruttura in centro città. Dopodiché tutto si espanderà sia all’interno di Roma e nei contesti di Venezia e della Costa Azzurra, che sono i nostri partner in Urban V e anche livello internazionale, dove Urban V si candida a essere un player di riferimento per la progettazione, la costruzione e le operazioni dei vertiporti, facendo leva sul know how che abbiamo sviluppato anche oggi”. Così l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, a margine dell’inaugurazione del primo vertiporto italiano a Fiumicino.