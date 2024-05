Troncone (Adr): “Fusione Ita-Lufthansa nell’interesse dell’Ue”

16 Maggio 2024

La fusione tra Ita Airways e Lufthansa “significa molto per il paese e per l’Europa, nonostante i dubbi che la Commissione solleva”. Lo ha detto l’a.d di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. “Aeroporti di Roma segue con attenzione gli sviluppi dell’operazione Ita Airways-Lufthansa, un percorso cui stiamo partecipando attivamente, per quanto di nostra competenza, evidenziando come i profili di concentrazione di questa operazione siano oggettivamente marginali nel contesto del mercato rilevante, e soprattutto come un’operazione di questo tipo sia nel concreto interesse della collettività europea”, ha spiegato.