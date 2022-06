Giugno 28, 2022

Maxi truffa da oltre 770 milioni di euro in Campania per lavori mai eseguiti su edifici inesistenti. Un sequestro di crediti derivanti da bonus edilizi e di locazione per oltre 772 milioni di euro è stato eseguito+, dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore (Napoli) nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord