Maggio 27, 2022

Truffe informatiche, arrivano i dati sull’Italia con quasi un italiano su 3 rimasto vittima di raggiro (27,2%). Il secondo reato più diffuso nel Paese è l’inganno da falsa identità (15,3%), segue quindi il furto di identità (13,2%). Questi i dati dell’Eurispes, che nel suo Rapporto Italia 2022 dedica un focus allo stalking.