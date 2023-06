Giugno 13, 2023

Donald Trump in Florida per il processo che lo vede accusato di aver sottratto illegalmente documenti segreti dalla Casa Bianca mentre ricopriva la carica di presidente Usa. Si temono incidenti e proteste tra i sostenitori e coloro che lo vorrebbero condannato. Ieri Trumop avrebbe cercato nuovi legali per incrementare lo staff della sua difesa.