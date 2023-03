Trump: “Martedì mi arrestano. Scendiamo in piazza”

Marzo 20, 2023

“Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese”. Così Donald Trump sul suo social Truth. Arresto che, a detta dell’ex inquilino della Casa Bianca, potrebbe avere luogo “senza che ci sia nessun reato dimostrato”. Trump parla di “sogno americano morto. Gli anarchici della sinistra radicale hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese”.

Gli inquirenti di New York sta indagando sul presunto ruolo dell’ex presidente in uno schema di pagamenti in nero collegati alla Trump Organization. La vicenda riporta sotto i riflettori il nome di Stormy Daniels, la pornostar che ha ricevuto un pagamento di 130mila dollari nell’ottobre 2016, poco prima delle elezioni che hanno incoronato Trump. La cifra è servita per convincere la donna – all’anagrafe Stephanie A. Gregory Clifford – a tacere su un presunto flirt avuto nel 2006 con The Donald. Trump pubblicamente ha sempre negato ogni relazione con la pornodiva.