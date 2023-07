Luglio 30, 2023

“La mia campagna non si ferma, le incriminazioni non mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024”. Così l’ex presidente Usa Donald Trump, che punta l’indice contro l’amministrazione Biden. Il procuratore Jack Smith ha intanto presentato tre nuovi capi d’accusa contro il tycoon per le carte segrete di Mar-a-Lago