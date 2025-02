Trump: “Voglio comprare Gaza”. Hamas: “Non è in vendita”

10 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Mi impegno ad acquistare e possedere Gaza”. Trump continua a ribadire la sua intenzione di mettere in atto il suo piano. Hamas, però, risponde che non è in vendita: “La Striscia di Gaza non è una proprietà immobiliare, ma una parte inscindibile della nostra terra palestinese occupata”.