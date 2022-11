Novembre 18, 2022

L’alleanza tra società scientifiche, medici, associazioni e istituzioni, stretta per combattere il tumore al polmone, chiede la creazione omogenea delle Lung Unit sul modello delle Breast Unit con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e la sostenibilità del SSN. Il Dr. Stefano Margaritora, direttore Unità Complessa Chirurgia Toracica Policlinico Gemelli spiega l’importanza delle Lung Unit per supportare e accompagnare i pazienti che scoprono di avere un nodulo polmonare.