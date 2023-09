Tumore al seno, Mancuso (Salute Donna Onlus): “Differenze regionali incidono su accesso a trattamento

Settembre 12, 2023

“Le nuove terapie possono salvare delle vite. Fondamentale però è anche la possibilità di poter accedere a questi nuovi trattamenti e non per tutti è facile, esistono infatti profonde differenze da regione a regione”. Così Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus, a margine della conferenza stampa con la quale Astrazeneca e Daiichi Sankyo hanno annunciato la rimborsabilità, concessa da Aifa, per trastuzumab deruxtecan, anticorpo monoclonale farmaco-coniugato per il trattamento del tumore alla mammella metastatico HER2 positivo