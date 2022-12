Tumore colon retto, il Fatebenefratelli – Gemelli Isola in prima linea per la prevenzione

Dicembre 21, 2022

Con quasi 50 mila diagnosi all’anno, il tumore del colon-retto è al secondo posto in Italia per incidenza e mortalità. Eppure, l’adesione alle iniziative di screening nel nostro Paese è ancora bassa. Per questo a Roma si è svolta di una giornata di sensibilizzazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola, con l’obiettivo di informare i cittadini e rendere l’ospedale un punto di riferimento e un centro di eccellenza, a livello non solo regionale ma anche nazionale, sulle procedure di prevenzione e cura del tumore del colon-retto.