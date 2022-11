Novembre 18, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Questa storia nasce fuori dalla sala operatoria, mia figlia a 15 mesi è stata operata per un tumore al rene e quando ero fuori dalla sala operatoria ho voluto fermare insieme a mia moglie quelle immagini. Stare al fianco di Beatrice è stata una bella avventura che oggi volge al termine” commenta Maurizio Porcu, il vincitore del premio ‘A fianco del coraggio’ promosso da Roche Italia al complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia.