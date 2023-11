Tumore polmone, Dorigo (Astrazeneca): “Sempre al fianco di chi mira a sensibilizzare”

Novembre 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Puntiamo a cronicizzare il cancro, non deve più morire nessuno per tumore. Iniziative come queste aumentano sensibilizzazione intorno al tumore al polmone in Italia”. Lo ha detto Alessandra Dorigo, Head of Oncology di Astrazeneca Italia, in occasione della presentazione della campagna di awarness sul tumore al polmone “Nuove opzioni, nuovi percorsi”, promossa da Astrazeneca con la collaborazione dell’associazione Walce e presentata, che si è tenuta a Milano mercoledì 22 novembre.