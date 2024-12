Tumori, Aiom fotografa la situazione in Italia: stabile l’incidenza rispetto allo scorso biennio

19 Dicembre 2024

In Italia nel 2024 sono stimate circa 390 mila nuove diagnosi di tumore, numeri sostanzialmente stabili rispetto al 2022-2023. Il 50% dei cittadini che oggi ha una neoplasia è destinato a superare definitivamente la malattia. Non solo: diminuisce la mortalità tra i 20-49enni per neoplasia in entrambi i sessi ma serve più attenzione agli stili di vita: sotto accusa alcol, fumo, obesità e sedentarietà. Migliora la copertura degli screening ma restano ancora differenze regionali. E’ la fotografia scattata dal nuovo censimento “I numeri del cancro in Italia 2024” dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom) presentato a Roma.