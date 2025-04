Tumori, ambasciatrice Bitri: “Iniziativa che rafforza Italia e Albania”

8 Aprile 2025

“E’ una bellissima iniziativa” questa “che avvicina di più i due territori dell’Italia e dell’Albania”, nonché “un’altra manifestazione di ciò che abbiamo saputo costruire e avviare in oltre trent’anni tra i due Paesi”. Sono le parole di Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia, all’incontro con la stampa di presentazione della prima campagna di difesa della salute mai realizzata tra Italia e Albania presso l’ambasciata del Paese balcanico a Roma, per favorire la prevenzione oncologica (ma non solo) attraverso stili di vita sani, sostenere le diagnosi precoci e la lotta all’obesità, nel contesto della seconda edizione della “Nave della salute”, One Healthon, partita sabato scorso dal porto di Ancona e tornata in Italia dopo una sosta a Durazzo: per due giorni sono state effettuate a bordo visite mediche gratuite ai passeggeri, grazie a specialisti di diverse discipline mediche.