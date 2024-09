Tumori, Cardillo: “Identificare i pazienti sani che hanno fattori di rischio elevati”

26 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il 45% dei pazienti che fanno diagnosi di tumore polmonare hanno già una malattia localmente avanzata o anche a distanza, per cui dobbiamo identificare i pazienti che sono al momento sani ma che hanno dei fattori di rischio elevati. E su quelli la cosa da fare è fare una Tac del torace ad alta risoluzione e a basso dosaggio, per cui poche radiazioni per il paziente, ma tanti risultati in qualità di immagine”. È quanto affermato da Giuseppe Cardillo, presidente della Società italiana di endoscopia toracica, in occasione della conferenza stampa ‘Tumore al polmone la via maestra è la diagnosi precoce’, evento di presentazione del Position Paper, con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson MedTech, tenutosi alla Camera dei Deputati a Roma.