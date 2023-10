Ottobre 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Penny Italia ha fatto una scelta coraggiosa e consapevole accettando le indicazioni dei nutrizionisti di Airc che fondano su una conoscenza molto profonda di cosa ci aiuta a prevenire il cancro e non solo”. Sono le parole di Niccolò Contucci, Chief Fundraising Officer di Fondazione Airc, in occasione della presentazione delle 12 reference Penny realizzate in collaborazione con gli esperti di nutrizione di Airc e inserite nella linea Welles.