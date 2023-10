Ottobre 17, 2023

“L’innovazione della partnership tra Airc e Penny è stata studiare sulla base delle linee guida e internazionali, 12 referenze che hanno dei criteri molto precisi”. Sono le parole di Riccardo Di Deo, comunicatore scientifico e nutrizionista Airc, a margine della presentazione delle 12 reference Penny, inserite nella linea Welles, realizzate in collaborazione con gli esperti di nutrizione di Airc.