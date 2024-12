Tumori: Di Maio (Aiom), ‘numeri positivi stimolino a fare più prevenzione’

19 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“I numeri positivi che abbiamo commentato devono essere di stimolo a fare ancora meglio. Siamo contenti: l’incidenza si è stabilizzata e” c’è la “riduzione della mortalità nei giovani. Non va mollata la presa su ricerca e screening. Ci sono ancora disparità importanti in termini di accesso allo screening sul territorio nazionale”. Lo ha detto Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom, Associazione italiana oncologia medica, in occasione della presentazione ‘I numeri del cancro in Italia 2024’, il volume sui numeri delle neoplasie nel nostro Paese.