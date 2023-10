Ottobre 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Airc ci ha fornito una modalità completamente nuova di approcciare allo sviluppo della nostra marca privata. I prodotti sono stati creati in base a linee guida stilate a quattro mani con loro, tanto da poter fregiare il marchio Airc”. Lo dice con orgoglio Monica Dimaggio, Private Labels & Sustainability Coordinator PENNY Italia, a valle della presentazione delle 12 referenze a marchio sviluppate in collaborazione con Airc e inserite nella linea Welles.