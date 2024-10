Tumori, Dorigo (Astrazeneca): “Ognuno può contribuire a cambiare le cose”

29 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“L’alleanza tra due aziende farmaceutiche come Astrazeneca e Daiichi Sankyo può accelerare l’innovazione e l’accesso a questi farmaci davvero straordinari per la cura del tumore al seno metastatico” ha spiegato Alessandra Dorigo, head of oncology di AstraZeneca, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca intitolata “In Seno al Futuro” dedicata al tumore al seno metastatico: “Forte ritardo dell’arrivo dei farmaci in ospedale, l’Ocse pone l’Italia al decimo posto tra i Paesi europei”.