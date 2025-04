Tumori, Leonardi (Msal): “Approccio a prevenzione è fondamentale per salute cittadini”

8 Aprile 2025

“E’ un’iniziativa importante” questa “in quanto si tratta di un’iniziativa di medicina d’iniziativa” dove “gli operatori sanitari intercettano i cittadini nel loro quotidiano, da un lato per offrire prestazioni sanitarie di controllo generale della salute” e dall’altro per offrire “consigli pratici e di promozione degli stili di vita”. L’approccio alla prevenzione, portato avanti da questo progetto “è fondamentale per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto Giovanni Leonardi, capo del dipartimento One Health del ministero della Salute, alla presentazione della prima campagna di difesa della salute mai realizzata tra Italia e Albania presso l’ambasciata del Paese balcanico a Roma, per favorire la prevenzione oncologica (ma non solo) attraverso stili di vita sani, sostenere le diagnosi precoci e la lotta all’obesità, nel contesto della seconda edizione della “Nave della salute”, One Healthon, partita sabato scorso dal porto di Ancona e tornata in Italia dopo una sosta a Durazzo: per due giorni sono state effettuate a bordo visite mediche gratuite ai passeggeri, grazie a specialisti di diverse discipline mediche.