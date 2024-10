Tumori, linfoma mantellare, Khalil (Lilly Italy): “Collaborazione per assicurare accesso a nuova terapia”

23 Ottobre 2024

“Finalmente disponibile anche in Italia pirtobrutinib, nuova terapia indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare. Per assicurare l’accesso alla terapia innovativa ai pazienti è fondamentale la collaborazione con associazioni dei pazienti, medici e istituzioni” ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Lilly Italy Hub durante la conferenza stampa, a Roma, sulle novità per i trattamenti della patologia oncoematologica.