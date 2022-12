Tumori, nel 2022 in Italia stimati 390mila casi

Dicembre 19, 2022

Sono 390.700 le nuove diagnosi di cancro stimate in Italia nel 2022, 205mila negli uomini e 185mila nelle donne. Nel 2020 erano 376.600. In 2 anni l’incremento è stato quindi di 14.100 casi. Il tumore più frequentemente diagnosticato quest’anno è il carcinoma della mammella (55.700 casi). Lo rileva il 12esimo censimento ‘I numeri del cancro in Italia nel 2022’ dell’Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, presentato al ministero della Salute con l’intervento del ministro Orazio Schillaci.