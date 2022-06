Giugno 21, 2022

Si chiama SunSmart Global Uv, la nuova ‘app’ lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), per sapere in anticipo dove i raggi ultravioletti possono essere più forti e così proteggersi in anticipo, evitando di esporre la pelle e gli occhi al rischio di danni e di problemi oncologici. L’app punta ad aiutare le persone a proteggersi con creme solari e occhiali quando si trovano in zone urbane e non, con picchi di radiazioni.