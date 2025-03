Tumori, oncologa Del Mastro: “Sacituzumab govitecan opzione per cancro seno metastatico triplo negativo”

12 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“Ogni anno in Italia sono circa 13 mila i nuovi casi di carcinoma mammario metastatico e si stima che oggi in Italia ci sono circa 40 mila donne che convivono con questa diagnosi”. Per queste pazienti, “sacituzumab govitecan è un nuovo farmaco che ha dimostrato di migliorare l’aspettativa e la qualità di vita, rispetto ai trattamenti chemioterapici standard”. Lo ha detto Lucia Del Mastro, direttore della clinica di Oncologia medica dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, all’incontro con la stampa ‘Gilead per le donne. Nuove prospettive nel tumore al seno metastatico’, che si è svolto Milano, durante il quale è stata annunciata l’estensione di indicazione del farmaco anticorpo-coniugato nel tumore al seno metastatico Hr+/Her2 e in seconda linea per il triplo negativo.